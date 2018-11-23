Sincan Hayvanat Bahçesi'nin cüce yavru keçileri görücüye çıktı

Flamingodan pony atlara, kızıl geyikten maymuna kadar pek çok türde hayvanı barından Sincan Hayvanat Bahçesi, yaz-kış ziyaretçilere açık. 53 dönümlük alan içerisinde 60 türde toplam 615 hayvanı barındıran Sincan Hayvanat Bahçesi, son günlerde daha da hareketlendi. Dünyaya yeni gözlerini açan biri ikiz olmak üzere sevimli 4 cüce keçi yavrusu, hayvanat bahçesini ziyarete gelen vatandaşların da yoğun ilgi odağı haline geldi. Daha önce doğan ala ve kızıl geyik, Ankara kedisi ve midilli yavrularıyla hayvanat bahçesinin minik üye sayısı her geçen gün artarken, cüce keçi yavrularıyla birlikte bu rakam 32'ye ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, ücretsiz olan Sincan Hayvanat Bahçesi'nin yeni gelen hayvanlarla birlikte daha da büyüdüğünü belirterek, “60 türle toplamda 615 hayvan bulunan ve B sınıfı bir hayvanat bahçesi olarak hizmet veren Sincan Hayvanat Bahçemize ilgi her geçen gün artıyor. 7'den 70'e tüm Ankaralıları hayvanat bahçemize bekliyoruz” dedi.