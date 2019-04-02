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Sincan Hayvanat Bahçesi'nin en yeni üyeleri

Başkentlilerin dört mevsim çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği Sincan Hayvanat Bahçesi, aralarında Sıpa, Velvet Maymunu, Guınea Pıg Hamster, Hollanda Tavşanı, Ankut Güvercini, Albino Afrika Cüce Kirpive Kızıl Tilki’nin de yer aldığı yeni üyelerle birlikte hayvan nüfus çeşitliliğini artırdı.

Başkentlilerin dört mevsim çocuklarıyla birlikte ziyaret ettiği Sincan Hayvanat Bahçesi, aralarında Sıpa, Velvet Maymunu, Guınea Pıg Hamster, Hollanda Tavşanı, Ankut Güvercini, Albino Afrika Cüce Kirpive Kızıl Tilki'nin de yer aldığı yeni üyelerle birlikte hayvan nüfus çeşitliliğini artırdı.


Sincan Hayvanat Bahçesi'nin hayvan varlığı daha da arttı. Yeni üyelerinin daha elverişli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için barınak koşulları da iyileştiriliyor. B Sınıfı Ruhsatı alan Sincan Hayvanat Bahçesi'ne; Altınköy'den1 Sıpa, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 2 Velvet Maymunu, 1 Albino Afrika Cüce Kirpi ve 1 Kızıl Tilki, 10 Ankut Güvercini, hayırsever bir vatandaştan da 1 Cennet Papağanı getirildi. Yeni üyelerle birlikte Sincan Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvan varlığı 860'a ulaşırken, tür sayısı da 53'ten 64'e yükseldi.

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