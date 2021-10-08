İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sincan itfaiyesinin acı günü

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında itfaiye amiri Mehmet Türk hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında itfaiye amiri Mehmet Türk hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş yolu Eryaman alt geçidinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Mahmut T. idaresindeki 06 VFK 85 plakalı kamyon ile Hüseyin B. yönetimindeki 06 FL 9078 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 06 FL 9078 plakalı otomobilde bulunan Sincan İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiye amiri Mehmet Türk (60) hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.