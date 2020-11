“Sincan Karabağ için söylüyor”

Azerbaycan'ın Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine Sincan'dan da destek geldi. Sincan Belediyesinin himayesinde Sincan'da ikamet eden profesyonel ve amatör sanatçılar bir araya geldi, Karabağ için “Çırpınırdı Karadeniz” türküsü söyledi. Sincan sokakları da Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile donatıldı.

Sincanlı sanatçılar mikrofonlarını aldı, Karabağ için söyledi. Sincan Belediyesi himayesinde Sincan'da ikamet eden 6 sanatçı bir araya geldi. Kardeş ülke Azerbaycan'ın haklı davalarına destek olmak ve Karabağ ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla “Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü seslendirdiler.

Bahadır Mert, Ekrem Özel, Hasan Sağındık, Kamil Avcı, Mehmet Demirtaş ve Ömer Faruk Bostan'ın seslendirdiği türkü büyük beğeni topladı.

Sincan Sokakları Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı

Sincan sokakları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile donatılarak birlik ve beraberlik mesajları verildi. Tek millet iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Karabağ Türk'tür, Azerbaycan'dır, ecdadımızın yadigarıdır. Can Azerbaycanlı kardeşlerimize Sincanımızdan selam olsun. Bizler de tüm kalbimiz ve dualarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız” dedi.