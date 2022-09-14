Sincan Millet Kıraathanelerinde gençler için KPSS provası

Millet Kıraathanelerinde KPSS'ye hazırlanan adaylar için hem sağlıklı bir çalışma ortamı sunuluyor hem de deneme sınavları ile gençler sınavın provasını yapıyor.

Gençlerin ders çalıştığı ve günün her saati kullanabildiği Sincan Millet Kıraathaneleri her türlü sınavda verdiği uzman desteğiyle dikkatleri çekiyor. Liselere ve üniversiteye giriş sınavı, yerleştirme ve tercihler konusunda rehberlik hizmeti sunan Sincan Belediyesi Millet Kıraathaneleri, gençleri okul bittikten sonra da yalnız bırakmıyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan gençler için deneme sınavları hazırlayan Sincan Belediyesi Millet Kıraathaneleri bu zorlu süreçte gençlerin yanında olmaya devam ediyor. İsteyenlere KPSS hazırlık kitapları da temin eden Millet Kıraathanelerinde yine KPSS için özel etütler oluşturuluyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da gençleri sık sık Millet Kıraathanelerinde ziyaret ederek onlara moral verip, destek oluyor. Gençlere sohbet eden Başkan Ercan, gençlere rahat ve ferah bir ortamda ders çalışma imkanı sunmanın öneminden bahsederken “Benim için kütüphanelerimiz, hayallere giden yolun azimle kesiştiği yerdir” diyerek gençlere hayallerine odaklanmalarını söylüyor.