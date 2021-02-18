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Sincan Millet Kıraathanesi'nde "Kıraathane Buluşmaları"

Kıraathane Buluşmaları, Sincan Millet Kıraathanesi’nde Regaip Kandili’ne özel program ile gerçekleştirildi.

Kıraathane Buluşmaları, Sincan Millet Kıraathanesi'nde Regaip Kandili'ne özel program ile gerçekleştirildi.


Sincan Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Regaip Kandili'ne özel “Kıraathane Buluşmaları”, dün akşam Sincan Millet Kıraathanesi'nde izleyicilerle buluştu. Moderatörlüğünü Necip Karakaya'nın yaptığı programa Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan katıldı. Korona virüs önlemlerinin alındığı programa kısa bir süre önce korona virüs tedavisi gören Nihat Hatipoğlu maskeyle katıldı. Manevi değerlerin konuşulduğu, hoş sohbetlerin edildiği kandil özel programı ekultur.sincan.bel.tr adresinden canlı olarak yayınlandı.

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