Sincan Müzik Akademisi hayallere dokunuyor

Sincan Belediyesi'nin müziğe gönül veren yetenekleri desteklemek için gerçekleştirdiği Sincan Müzik Akademisi'nde eğitimler son hız devam ediyor.

Sincan Belediyesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile kurulan Sincan Müzik Akademisi, alanında uzman 17 akademisyenin verdiği eğitimlerle geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Türk müziği usulleri, solfej, dikte ve nazariyatı eğitimlerinin yanı sıra ney, ud, kanun, keman ve şan eğitimlerinin de verildiği Müzik Akademisi Sincanlı yeteneklerin hayallerine dokunuyor.

“Müzik merakım hobi olmanın ötesine geçti”

Akademiye katılan vatandaşlar aldıkları eğitimlerden çok memnun olduklarını belirtirken, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a müziğe gönül vermiş insanlara bu fırsatı sunduğu için teşekkürlerini ilettiler. “Yıllarca bir müzik aleti çalmaya olan merakım Sincan Müzik Akademisi sayesinde bir hobi olmaktan öteye geçti. Burada aldığım eğitim bana çok şey kattı, hayallerim gerçek oldu” diyen öğrenci, müziğe gönül verenleri akademiye davet etti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Orhan Gazi Parkı içinde bulunan Sincan Müzik Akademisi'nde Türk musikisi eğitiminin yanında koro çalışmaları da yapılıyor.