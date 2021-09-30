Sincan Müzik Akademisi sanatseverlere kapılarını açıyor

Sincan Belediyesi'nin açtığı Sincan Müzik Akademisi'nde Türk müziğine gönül verenler ve yeni bir enstrüman öğrenerek kendini geliştirmek isteyenler, uzman akademisyenlerden alacakları eğitimle hayallerini gerçekleştirebilme fırsatı yakalıyor.

Sincan Belediyesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı arasında imzalar atıldı. Taraflar arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre müziğe ilgi duyanlar Sincan Müzik Akademisi ile kişisel gelişimine katkıda bulunabilecek. Gaziosmanpaşa Mahallesi Orhan Gazi Parkı içinde bulunan Sincan Müzik Akademisi'nde Türk musikisi eğitimi verilecek ve koro çalışmaları yapılacak. Akademiye katılanlar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin alanında uzman 17 akademisyeninden eğitim alacak, çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenerek bilgi ve becerisini geliştirebilecek. Sincan böylelikle geleceğin müzisyenlerini keşfedecek, onları sanat dünyasına kazandıracak. Akademi ile Sincan Şehir Konservatuarı'nın da temelleri atılacak. Aynı zamanda akademi, pandeminin olumsuz etkilerini gidermeye de yardımcı olacak. Eğitim alan gençler sosyalleşerek yeni bir çevre edinecek, yeteneklerini farklı mecralarda sergileyebilecek. Akademiye kayıtlar ise başladı.

“Sincan'ı kültürün ve sanatın başkenti yapacağız”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, proje ile Sincan'da profesyonel anlamda müzik eğitimi verileceğini ve böylelikle genç yeteneklerin sanat camiasına kazandırılacağını belirterek, “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ile protokolümüzü imzaladık. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve Müzik Akademimizin iş birliği ile eğitim faaliyetlerimiz, etkinliklerimiz başlayacak. Sincan'a hayırlı olmasını dilerim. İlçemizi kültürün ve sanatın başkenti yapacağız” ifadelerini kullandı.