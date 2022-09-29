Sincan parklarında yenileme çalışmaları devam ediyor

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Sincan'daki parkları yenilemeye devam ediyor.

Sincan Belediyesi, çocukların daha rahat ve güvenli bir ortamda oyun oynaması için kollarını sıvadı. Ekipler büyüklerin dinlenme ve spor alanlarında da onarım yapıyor. Oyuncaklardan banklara, kameriyelerden çöp kovalarına yenilenen parklar vatandaşları bekliyor.

Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan yeşil alanların bakımlarını büyük bir titizlikle yaparken bir yandan da parklarda bulunan oyun alanları, dinlenme mekanları ve spor aletlerini revize çalışmaları yürütüyor. Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri için bozulan, kırılan oyun grupları onarılıp, yenilenirken, bankların ve kameriyelerin de yeni bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Ayrıca ekipler parklarda yer alan fitness aletlerini de yenileyerek vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri için çalışıyor.