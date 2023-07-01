İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sincan Sanayi Bölgesinde korkutan yangın

Ankara’nın Sincan ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın korkuttu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın korkuttu.


Alınan bilgiye göre, Sincan Sanayi Bölgesi girişinde bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Havaların ısınmasıyla kurumaya başlayan otlar hızla yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir şekilde çalıştı. İtfaiye ekipleri sanayi bölgesindeki işyerlerine sıçramadan yangını söndürdü. Yangınla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kablo yakmak isterken yangın çıkardığı iddia edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.