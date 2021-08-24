Sincan'a 24 yeni park

Sincan Belediyesi ilçenin yeşil alanlarına her geçen yıl yenilerini ekliyor. Son olarak Belören Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırmak için düğmeye basan Belediye, ilçeyi doğa ve yeşil ile buluşturuyor. Çocukların rahatça koşup oynayabileceği, yetişkinlerin ise doğayla sporu birleştirebileceği parklar vatandaşların ilgi odağı durumunda. Parkların tüm bakım ve onarım işlemleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilirken, kamelya ve banklar ise marangozhanede bin bir emek verilerek üretiliyor. Çevre düzenlemesi ve ağaçların budama ve bakım işlemleri de yıl boyunca düzenli olarak yapılıyor.

Son 3 senede 24 yeni park

İlçede, 2018 yılından bu yana 24 adet park daha yapıldı. Ara Güler Parkı, Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı, Sümbül Parkı, Itır Parkı, Şehit Hilmi Tunahan Parkı, Emin Özer Parkı, Mine Parkı ilçeye kazandırılan parkların yanında Ahi Evran, Plevne, Törekent, Mustafa Kemal, 29 Ekim, Fevzi Çakmak, Menderes, Ücret ve Yeni Kayı Mahallelerine yapılanlarla birlikte toplam park sayısı 377'ye yükseldi. İlçe sınırları içerisinde ayrıca 45 adet de fidanlık mevcut.