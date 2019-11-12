Sincan'a eğitimci-yazar Hayati Koca konuk oldu

Kıraathane buluşmalarının bu haftaki konuğu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Eğitimci-Yazar Hayati Koca oldu. Koca gençlere İstiklal Marşı ve önemi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü “Kıraathane Buluşmaları” kapsamında önemli isimleri Sincanlılarla buluşturuyor. Toplantının bu haftaki konuğu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Eğitimci-Yazar Hayati Koca oldu. Buluşmada “İstiklal Marşı Duruşu” konusu masaya yatırıldı.

Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi'ndeki buluşmaya İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da katıldı. Samimi bir ortamda başlayan etkinlikte Koca, İstiklal Marşı'nın ülkemiz için öneminden bahsetti.

“Milli marş sıradan bir söz, şarkı ya da müzik değildir” diyen Koca, gençlere birlik ve beraberlik konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Hayati Koca, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi, milleti millet yapan değerlerin başında bayrak ve milli marşın geldiğini ifade etti. Gençlere çağrı yapan Koca, tarihimize sahip çıkılması gerektiğini belirterek bunun gelecek nesiller için öneminden bahsetti.