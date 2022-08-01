Sincan'a üç yeni yüzme havuzu daha

Yapımı devam eden yüzme havuzlarının yüzde 35'i tamamlandı.

Gençlik Merkezleri ve Millet Kıraathaneleri gibi gençlerin hem öğrenip hem eğlenebileceği mekanlara yatırım yapan Sincan Belediyesi, üç farklı noktada yüzme havuzlarıyla gençleri buluşturmaya hazırlanıyor. Sadece gençlere değil 7'den 70'e her yaşta vatandaşa hizmet verecek kapalı yüzme havuzları Mustafa Kemal Mahallesi, Törekent Mahallesi ve Çimşit Mahallesi'ne yapılıyor. Toplamda 980 metrekarelik alan içerisinde yer alan, 12,5-25 metre ebatlarında olan yarı olimpik yüzme havuzlarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.