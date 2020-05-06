Sincan'da 331 bini aşkın maske dağıtıldı

Vatandaşlara maske dağıtımı devam ederken, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarları belirlenen günlerde hizmet veriyor.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların ve esnafın pazara maskesiz ve eldivensiz girmemesi, sosyal mesafe kuralına uyması noktasında uyarılarını sürdürüyor. Ekipler polis, jandarma kontrol noktaları ve semt pazar yerlerinde şu ana kadar 331 bin 100 maske dağıttı, çalışmalar hızla devam ediyor. Semt pazarlarının giriş çıkış noktaları belirleniyor, hem vatandaşın hem de esnafın ateşi ölçülüyor.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için pazar yerleri yeni günlerinde hizmetlerine devam ediyor. Ekipler vatandaşa çağrı yaparak, halk sağlığı için kurallara harfiyen uyulması gerektiğini vurguluyor.

Sincan'da Kurulan Pazar Yerleri

Pazartesi - İstasyon Mah. Semt Pazarı - İstasyon Mah. Edip Sokak ile Erkut Sokak arasında kuruluyor.

Pazartesi - Törekent Mah. Semt Pazarı - Törekent Mah. Muhtarlık Binası yanında kuruluyor.

Pazartesi - Pınarbaşı Mah. Semt Pazarı - Pınarbaşı Mah. Yaşar Kemal Cad. Palamut Sokak arasında kuruluyor.

Salı - Tandoğan Mah. Semt Pazarı - Tandoğan Mah. Vakit Sok. Ata Caddesi arasında hizmet veriyor.

Salı - Osmanlı Mah. Semt Pazarı - Osmanlı Mahallesi Hürriyet Caddesinde kuruluyor.

Çarşamba - Ulubatlı Hasan Mah. Semt Pazarı - GOP Mahallesi Gamzeli Sokakta açılıyor.

Çarşamba - Yenikent (TOKİ) Semt Pazarı - Menderes Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. yanında hizmet veriyor.

Perşembe - Plevne Mah. Semt Pazarı - Plevne Mah. Destek Sok. ile Gökhan Sokak arasında açılıyor.

Cuma - Mevlana Mah. Semt Pazarı - Mevlana Mah. İmam Hatip Lisesi karşısında hizmet veriyor.

Cuma - Yunus Emre Mah. Semt Pazarı - Yunus Emre Mah. Devrimler Caddesinde açılıyor.

Cuma - Yenikent Merkez Pazarı - Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesinde kuruluyor.