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Sincan'da 4 kurban kesim alanında tüm önlemler tamam

Sincan Belediyesi günler önce hazırlıklara başladı.

Kurban kesim alanlarında kontrollü sosyal hayat kurallarına göre tüm önlemler alındı, dip köşe dezenfekte çalışması yapıldı. İlçedeki 4 kurban kesim alanı randevu usulüne göre hizmet verecek.


Sincan Belediyesi her bayramda olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı'nda da hazırlıklara günler öncesinden başladı. Ekipler vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için hummalı bir çalışma yürüttü.


Sincan Belediyesi Çimşit kurban pazar yerinde 3, Yenikent kurban pazar yerinde 1 olmak üzere toplam 4 adet modern kesim alanıyla vatandaşa hizmet verecek. Kesim alanlarında tüm hazırlıklar tamamlandı. Bayramın ilk 3 günü kesim hizmeti Sincan Belediye Başkanlığınca belirlenen kasaplar tarafından yapılacak.


Kesim alanlarında denetimler üst düzeyde olacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmaması için kesim işlemi randevu usulü ile gerçekleşecek. Belirlenen saatler vatandaşa sms ile bildirilecek, kesim saati gelenler kurbanını kesip evinin yolunu tutacak. Gelen ailelerden hisse başına 1 vatandaş kesim alanına alınacak. Böylece yoğunluk olmayacak.


Bayramın ilk günü 4 kesim alanında yaklaşık 700 büyükbaş kurbanlığın kesimi gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sincan Kurban Komisyonu ve ilgili kurumlarca belirlenen kesim yerlerinde yapılan kesimler denetlenecek.


Zabıta ekipleri ise kaçak kesimlerin önüne geçmek için denetimlerine ara vermeden devam edecek. Alanda 81 zabıta ve 30 belediye personeli hizmet verecek.



Kurban Pazarları Bayram Boyunca Açık Olacak


Vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmesi için kurban pazarları her gün dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe kuralına göre toplam 252 adet çadır kurulumu yapıldı. Çadırların arası en az 2 metre mesafe olacak şekilde ayarlandı. Kurban satış alanının giriş kapıları ve uygun yerlerine, Covid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu afiş ve pankartlar asıldı. Ayrıca giriş ve çıkışlarda kontrol üniteleri kuruldu. Vatandaşların ateş ölçümü yapılarak alana girişleri sağlanıyor. Alanın uygun yerlerine el antiseptiği bulunan stantlar yerleştirildi.



Mezarlık Servisleri Ringlere Devam Edecek


Mezarlık servisleri önceden olduğu gibi bayram süresince de ringlere devam edecek. Sincan merkezden 5 servis mezarlığa kadar vatandaşları götürüp tekrar getirecek. Yenikent ve Fatih'ten de birer servis kalkacak.

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