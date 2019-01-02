Sincan'da AK Parti'nin adayı Murat Ercan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Sincan Belediye Başkan adaylığı için mevcut Başkan Murat Ercan'ın ismini açıkladı. Ercan kendisini adaylığa layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, parti teşkilatına ve Sincan halkına teşekkür etti.

31 Mart yerel seçimleri için takvim daralırken, AK Parti'de il adaylarından sonra ilçe adayları da belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Spor Salonunda ilçe belediye başkan adaylarını milyonlara tanıtarak bizzat açıkladı. Sincan Belediye Başkan adayı mevcut Başkan Murat Ercan oldu. Başkan Ercan, "14 aydır devam ettirdiğim göreve aday gösterilmek büyük bir onur. Şeffaf, dürüst, tarafsız, insan odaklı ve kamu çıkarını esas alan yönetim anlayışından taviz vermeden, halkımıza hizmet etmenin verdiği heyecanla daha çok çalışacağız” dedi. Ercan kendisini adaylığa layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, parti teşkilatına ve Sincan halkına teşekkür etti.

Ankara Spor Salonunun yanı sıra belediyenin önünde de coşku vardı. Belediye binasına akın eden Sincanlılar, Başkan Ercan'a duydukları güven ve sevgilerini ifade etti. Alkış ve tezahüratlarla karşılanan Ercan, Sincan halkının sevgisi karşısında duygulandı. Ercan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile birlikte tebrikleri kabul ederek, “Beni onurlandırdınız gururlandırdınız. Beni razı ettiniz. Allah da sizden razı olsun. Şu coşkuyu şu bereketi görünce sizinle ölümüne yürürüz Sincan. Sincan için mesai kavramımız olmadı. Gecemiz gündüzümüz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bu kadar büyük metropol bir ilçe olmasına rağmen hâlâ Anadolu'nun o rengini, sıcaklığını muhafaza eden Sincan'ın hemşehrisi olmaktan gurur duyuyorum. Siz Sincanlılar, beni sizler bağrınıza bastınız inşallah bu aile saadetimiz sürecek. Cumhurbaşkanımız tarafından görev tevdi edilirken ‘Sincan'da seçim kazanmakta zaten sorun yok. Ben senden en yüksek oyu istiyorum' dedi. Ben de dedim ki Sincan adına size söz veriyorum ki Allah'ın izniyle size en yüksek oyu getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Murat Ercan kimdir?

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans programını tamamladı. Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı. Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığında ve AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. 10 Kasım 2017 tarihinden bu yana Sincan Belediye Başkanı görevini yürütmektedir. Ercan, evli ve 3 çocuk babası.

“Her şey Sincan için” sloganıyla yola çıkan Başkan Ercan Sincan'ı cazibe merkezi yapma yolunda pek çok projeye imza attı. Göreve geldiği günden bu yana “Odak noktamız insan” diyen Başkan Ercan, sivil toplum kuruluşlarından derneklere, vatandaşlardan esnafa toplumun her kesimini ziyaret etti. “Halk Günleri” düzenleyerek makamının kapılarını vatandaşa açtı. Mahalle mahalle dolaşan Başkan Ercan “Mahalle Meclis Toplantıları” düzenleyerek vatandaşların şikayet ve taleplerini bizzat yerinde dinledi.