Sincan'da asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok köy ve mahalleye asfalt döküm çalışması yapmaya devam ediyor.

Sincan Belediyesi, Plevne Mahallesi, Törekent Mahallesi gibi merkez mahallelerin de içinde bulunduğu toplam 25 mahalle ve 175 sokakta asfalt onarım, bakım ve yama çalışması yaparak vatandaşın önemli bir ihtiyacını daha gideriyor. Tam kapanma sürecinde de çalışmalarına aralıksız devam eden Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfaltlama çalışmalarına 22 köy, 27 mahalle, toplamda 205 cadde ve sokak asfaltlanmasıyla devam ediyor.

Aralarında Temelli bölgesinin de bulunduğu Sincan ilçesine bağlı 22 köye toplamda 5 bin ton asfalt atılacak. Bölgede 4 mahalle, toplamda 30 cadde ve sokağa 7 bin ton asfalt bakım ve yama çalışması yapılması planlanıyor. Ekipler, acil olan bölgelere öncelik vererek asfalt onarım, bakım ve yama çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçenin muhtelif bölgelerinde yürütülen ve tamamlanan asfaltlama çalışmalarının yıl sonuna kadar devam edeceği belirtildi.