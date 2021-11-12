Sincan'da balıkçılara sıkı denetim

Ankara'nın Sincan Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ilçede bulunan pazar yerlerindeki balık tezgahlarını denetledi. Denetimlerde uygun görülmeyen balıklar tezgahtan kaldırıldı.

Sincan Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri pazarlarda balık satışı yapılan tezgahları mercek altına aldı. Ekipler balıkların tazeliği, ölçüsü ile halk sağlığı açısından uygunluğunun yanı sıra fiyat etiketlerini kontrol etti.

Halk sağlığını etkileyecek olumsuzluklara meydan verilmemesi, genel hijyen kurallarına uyulması, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda tezgah sahipleri bilgilendirildi. Yapılan denetimlerde uygun görülmeyen balıklar tezgahtan kaldırıldı.

İlçede denetimler hız kesmeden devam ediyor

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşın sağlığı için denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Zabıta ekipleri ilçede bulunan kafe, tatlıcı, unlu mamullerin imalathanelerini de denetledi. Denetimlerde hijyen kuralları, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılar yapılarak kurallara uymayan iş yerlerine gerekli işlemler uygulandı.