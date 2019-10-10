Sincan'da başlatılan “Gençlik Ruh Sağlığı Sincan Pilot Çalışması” ülke geneline yaygınlaştırılacak

Gençlerimizin doğru yönlendirilmeleri ve psikososyal yönden aradıkları destekleri sağlamamız hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından “Gençlik Ruh Sağlığı Sincan Pilot Çalışması” 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde pilot bölge olan Sincan İlçesinde başlatıldı. Gençlerin ruh sağlığının ve psikolojik dayanıklılığının güçlendirilmesinin hedeflendiği pilot çalışma, Sincan ilçesinde uygulamaya başlanarak ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, burada gerçekleştirdiği konuşmada, iki yılı aşkın süredir yürüttükleri gençlik ruh sağlığı çalışmaları ile gelecek nesillerin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratmayı, uzun vadeli çalışmalarda ise gençlerin dayanıklılığını arttırmayı ve önlenebilir ruhsal hastalıkların gelişmesini engellemeyi hedeflediklerini belirtti.

Günümüz gençlerinin hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşadığını belirten Meşe,”Yoğun olarak teknolojik gelişmelere maruz kalmaktadır. Bu hızlı değişim ve gelişmeler, onların hayatında olumlu olduğu kadar, doğru olarak desteklenmediğinde olumsuz bir takım etkilere de sebep olabilmektedir. Bu nedenle günümüz dünyasının zorluklarıyla baş edebilmek için, gençlerin mümkün olan en erken yaşlarından itibaren zihinsel dayanıklılık oluşturmalarına yardımcı olmak gerekmektedir. Gençlerin sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik girişimlerin faydalarının sadece onların sağlığı ile sınırlı olmadığını gösteren kanıtlar mevcuttur. Bu faydalar genç erişkinlerin işgücüne, çalışma hayatına, ailelerine ve dâhil oldukları topluluklara, sonuç olarak toplumun bütününe büyük katkılar sağlamaktadır. Gençlerimizin doğru yönlendirilmeleri ve psikososyal yönden aradıkları destekleri sağlamamız hepimizin sorumluluğudur” diye konuştu.

Meşe, geleceğimizin, gençlerin fark edilmiş, desteklenmiş, sağlıklı ve dayanıklı olmasına göre şekilleneceğini aktararak, “Bunu sağlayabilmek için de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Belediyelerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla; kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliğimizi güçlü bir şekilde devam ettirmekteyiz” şeklinde konuştu.

Programa, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin yanı sıra Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, paydaş kurumların temsilcileri, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda aile katıldı.