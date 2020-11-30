Sincan'da binlerce lale soğanı toprakla buluştu

Toprakla buluşan binlerce lale soğanı, bahar mevsiminde Sincan'ın güzelliğine güzellik katacak. Çevre estetiğinin yanı sıra yeşil alanların bakımlarını da yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçları budayarak gerekli bakımlarını da yaptı.

“Önce insan, öncü Sincan” sloganıyla ilçenin marka değerini yükseltecek önemli yatırımlar yapan Sincan Belediyesi, çevre düzenlemeleriyle ilçenin çehresini güzelleştiriyor. Adı lalelerle anılan Sincan, bahar mevsiminde görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, ilçe genelindeki park, bahçe ve meydanlara binlerce lale soğanı dikimi gerçekleştirildi. Bahar mevsimine kadar toprak altında kalacak olan lale soğanları, Nisan ayının gelişiyle beraber boy gösterecek ve Sincanlılara seyrine doyum olmaz manzaralar yaşatacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Şehrimizin sembolü, güzelliğin timsali laleler toprakla buluşmaya başladı. Tasavvufta vahdeti yani birliği temsil eden laleler, bahar mevsimiyle birlikte Sincanımızın güzelliğine güzellik katacak. İnşallah maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salgının üstesinden gelip baharın gelişini coşkuyla kutlayalım” ifadelerini kullandı.

Sincan'da ağaçlar budanıyor, parklar temizleniyor

Ekipler park ve bahçelerin bakımlarını da yapıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle kuruyan dallar ve tehlike oluşturabilecek ağaçlar budanıyor. Budanan ağaçlar küçültülerek odun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Ayrıca parklarda dökülen yapraklar temizleniyor, çimler biçilerek gübreleniyor, bahara hazırlanıyor.