Sincan'da Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

107 yıl önce Çanakkale'de büyük bir zafere imza atan şehitlerimiz dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Sinan Şamil Sam Spor Salonu'nda düzenlenen anma programında önce Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleşti, ardından da film gösterimi ve kum sanatçısı Ramazan Yumru'nun kendi sanatıyla Çanakkale Zaferi'ni anlatması ile görsel bir şölen sunuldu. Ünlü şarkıcı Azerin ise söylediği kahramanlık türküleriyle salonu dolduran vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Programa AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, AK Parti Sincan ilçe Başkanı Soner Arslanargun, Sincan ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Sincan Belediyesi'nin hazırladığı Çanakkale Şehitlerini Anma programının sunucusu Necip Karakaya oldu. Karakaya hem programı sundu hem de anlattığı kahramanlık hikayeleri ile Sincanlıları o günlere götürdü.

Gurur ve hüzün bir aradaydı

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında gurur ve hüzün bir aradaydı. Programa ev sahipliği yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuşmasında 57. alay, Kınalı Hasan, Seyit Onbaşı, şehit olmak pahasına Anzak askerini kurtaran Mehmet'i tek tek andıktan sonra şunları söyledi:

“Çanakkale bir varoluş. Bitti, tükendi, mahvoldu denen bir milletin ayağa kalkışı. Çanakkale bir haykırış, biz bitti demeden bitmez diyenlerin, Çanakkale geçilmez diyen kahramanların haykırışı.

Mustafa Kemal'in dediği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. O kudret bizde hep vardı ve hep de var olacak.

Yarının gençliği Allah'ın izniyle bu bayrağı burca dikecek. Ama zayıfı ezmek için değil, sömürmek için değil; hakkaniyet için, adalet için dikecek. Bu duygularla şanlı bayrağımız için, bu vatan topraklar için, Allah için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ebediyete intikal etmiş olanlara da rahmet diliyorum.”