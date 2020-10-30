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Sincan'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiği törenle Cumhuriyetin 97.

Sincan Belediyesi Lale Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği törenle Cumhuriyetin 97. yılını kutladı.


Sincan Belediyesi'ne ait Lale Konferans Salonu'nda sosyal mesafe ve diğer salgın tedbirlerine uyarak gerçekleşen törene, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, Sincan Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Duman ve ilçe protokolü katıldı. Şiilerin okunduğu, türkülerin söylediği ve katılımın yoğun olduğu etkinlikte seyirciler ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşarken, ilçenin dört bir yanı ay yıldızlı bayraklarla donatıldı.

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