Sincan'da ‘EBA destek noktaları' kuruldu

Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi ile Zeytindalı Kültür Merkezi EBA destek noktası olarak hizmet verecek.

Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitim öğretim belirli sınıflarda EBA üzerinden devam ediyor. Bu kapsamda Sincan Belediyesi de uzaktan eğitim sürecinde olan ancak evlerinde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Noktaları oluşturdu.

Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi ile Zeytindalı Kültür Merkezi olmak üzere 3 farklı noktada hizmet verilecek. Evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan ya da erişim sıkıntısı yaşayan tüm öğrenciler bu sistemden yararlanabilecek.

“Uzaktan Eğitime Erişemeyen Öğrenci Kalmasın”

Tüm öğrencileri bu merkezlerden faydalanmaya davet eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sincanımızda EBA eğitimlerine erişemeyen öğrenci kalmasın istedik. Bilgisayar ve internet erişimi olmayan çocuklarımızın online eğitime katılabilmeleri için EBA Destek Noktalarını hizmete açtık. Tüm öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Randevu ile hizmet veren EBA Destek Noktalarında hijyen ve sosyal mesafe kuralları da titizlikle uygulanıyor. EBA Destek Noktaları, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar devam edecek.

Sincan Parklarında İnternet Hizmeti Devam Ediyor

Sincan Belediyesi 112 parkında internet hizmeti vermeye devam ediyor. İnterneti olmayan ya da erişim sıkıntısı yaşayan öğrenciler dilerse parklarda bulunan internetten de Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş yapabilir.