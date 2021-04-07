Sincan'da EBABÜS öğrencilerin hizmetine sunuldu

Sincan'da öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde EBABÜS ile destek geldi.

Covid-19 salgını ile birlikte hayatlarımızda büyük yer edinen uzaktan eğitim, salgın yayılımının yeniden artışa geçmesi ile tekrar gündeme geldi. Sincan Belediyesi bünyesinde öğrencilerin düzenli olarak gelip derslerine girebildiği EBA Destek Noktaları'nın yanı sıra yeniden hizmete başlayan EBABÜS ile mahalle mahalle dolaşılarak çocukların uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmaması sağlanıyor. Sincan Belediyesi, evlerinde tablet, bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler için EBA'ya giriş sağlayabilecekleri tabletleri ve interneti ile gezgin eğitim aracı EBABÜS'ü seferber etti.

EBABÜS güzergahları Sincan'daki muhtarlıklara bir liste halinde iletiliyor. Her muhtarlık kendi bölgesinde EBABÜS'ten eğitim alacak öğrenci ailelerine bu güzergah bilgilerini iletiyor ve öğrenciler böylelikle EBABÜS'e erişim sağlıyor. Hizmet saatleri öğrencilerin ders saatlerini kapsayacak şekilde 09.00-16.00 saatleri arasında planlan EBABÜS, toplamda 9 öğrencinin aynı anda derslerine girmesine olanak sağlıyor. EBABÜS'te maske, dezenfektan ve eldivenden oluşan bir hijyen kiti ve ayrıca bu kitin içinde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın öğrencilere ilettiği bir mesaj yer alıyor. Otobüste öğrencilerin güvenliği için sosyal mesafe kurallarının özenle uygulanması dikkat çekiyor. Şoförün yanı sıra öğrenciler için bir de yardımcı bulunan EBABÜS Sincanlı öğrencilerin eğitim hayatına destek oluyor.