Sincan'da ekipler kar nöbetinde

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından Sincan'da ekipler temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ankara'da yoğun kar yağışının ardından Sincan Belediyesi bütün gece ulaşımda aksaklık ve olumsuzluk yaşanmaması için güçlü filosu ve ekipleriyle kar mesaisindeydi. Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde karın keyfini çıkarması için seferber olan ekipler, kısa sürede tüm yolları açtı. Yol kenarları ve kaldırımlardaki karları da temizleyerek gece boyunca buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 210 personel ve 40 araç, kar ve buzlanma ile mücadele için 7 gün 24 saat çalışıyor. Ekipler, kayma riskine karşı önlemler almak amacıyla gündüz de mesailerine devam ediyor.

Vatandaşın kış şartlarının olumsuzluklarından etkilenmemesi için yapılan çalışmalarda 600 ton tuz serimi yapılırken; 11 tuz sericili ve kar küremeli kamyon, 6 tuz sericili transit, 4 tuz sericili ve kar küremeli beko loder, 5 greyder, 4 lastikli tuz yükleyici loder, 5 tuz yükleyici ekskavatör, 4 adet de tuz yükleyici beko loder çalıştı.

Başkan Murat Ercan da sahadaydı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yoğun kar mesaisinde çalışan ekipleri yalnız bırakmadı, çalışmaları yerinde denetledi. Gece boyunca Sincan sokaklarında vatandaşın güvenliği için yapılan çalışmaları kontrol eden Murat Ercan gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, “Ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde ulaşımı güvenli hale getirmek için gece gündüz sahada” ifadelerini kullandı.