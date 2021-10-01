Sincan'da Fuar Merkezi ve Sanat Akademisi'nin yapımında sona gelindi

Sincan'da 12 milyon 975 bin metrekarelik arsa üzerinde toplam 21 milyon 159 bin metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip Fuar Merkezi ve Sanat Akademisi'nde sona gelindi. Kısa süre içinde hizmete açılacak merkez sayesinde Sincan halkı sanatla daha çok buluşma fırsatı bulacak.

Fuar Merkezi ve Sanat Akademisi'nde 3 bin metrekarelik kolonsuz kapalı alan ile tiyatro ile çeşitli sanat etkinlikleri nezih ve ferah bir ortamda yapılabilecek. Yapı içerisinde bin 392 kişilik toplantı ve düğün salonu, 373 kişilik nikah ve konferans salonu, sergi ve fuaye alanı, güngörmüşler ve hanımlar salonu, kütüphane, okuma salonları ve atölyeler bulunuyor. Vatandaşların metro ile kolay bir şekilde ulaşım sağlayabileceği merkezde ayrıca 136 araçlık kapalı, 34 araçlık açık otopark ile hizmet verilecek.

Ankara'nın en büyük Kongre ve Kültür Merkezi Sincan'da açılacak

Temeli Temmuz 2019'da atılan Ankara'nın en büyük Kongre ve Kültür Merkezi'nin de yüzde 52'lik bölümü tamamlandı. 16 bin 121 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde 2 bin 561 kişilik konferans salonu, sergi ve fuaye alanı, millet kıraathanesi, okuma salonları, güngörmüşler ve hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu yer alacak. Kongre ve Kültür Merkezi 125 araç kapasiteli kapalı otoparka da sahip olacak.

Meydan Projesi ile ilçeye yepyeni bir nefes alanı daha kazandırılıyor

İlçenin merkezinde yer alan kent meydanı yenilenerek Sincan'a yakışan bir görünüme kavuşacak. Projede daha çok yeşil alan ağırlıklı bir meydan yer alacak. Konser, etkinlik gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de yapılacağı alanın Sincan'a kazandırılması için çalışmalar hızla sürüyor.