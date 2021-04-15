Sincan'da hobi bahçelerinin yıkımı başladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde daha önceden yıkım kararı verilen hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.

Sincan ilçesi Anayurt bölgesinde daha önce yıkım kararı çıkarılan ve yetkililer tarafından yıkıma gidildiğinde bahçe sahiplerinin kendilerinin yıkacaklarını beyan etmesi üzerine bir hafta süre verilen bahçelerin yıkılmasına başlandı. Verilen bir haftalık süreye rağmen hala yıkılmayan bahçeler, Sincan Belediyesi yetkilileri tarafından yıkıldı. Sincan bölgesi içinde yıkım kararı çıkan diğer hobi bahçelerinin de süresi içerisinde yıkımlarının gerçekleştirileceği bildirildi.