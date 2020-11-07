Sincan'da hurda araçlarla tepki

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydanda bulunan hurda araçlara vatandaşlar görüntü kirliliğine sebebiyet verdiği için tepki gösterdi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydanda bulunan hurda araçlara vatandaşlar görüntü kirliliğine sebebiyet verdiği için tepki gösterdi.
Sincan ilçesi Ayaş Caddesi üzerinde Sincan İtfaiye Amirliği'nin de bulunduğu alanda yıllardır bulunan hurda araçların vatandaşlar kaldırılmasını istedi. Meydanda bulunan 14 hurda aracın meydanın görüntüsünü bozduğunu söyleyen vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.