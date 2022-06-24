Sincan'da ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Yoğun olarak yeşil alan ve parklarda halk sağlığı zararlılarına karşı etkin bir ilaçlama çalışması yapıyor.

Sincan Belediyesi, sahada haşere ve larvaların üreme kaynaklarına yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Parklar ve yeşil alanlar ekipler tarafından özenle ilaçlanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 11 Mayıs itibariyle sokak ilaçlama çalışmasına başlamıştı. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte ekipler sahada haşere ve sineklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçmek için ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimine bağlı 9 personel ve 4 araç ile sinek yoğunluğuna göre bölgelere ayrılarak ilaçlama yapan 4 ekip gündüz, 3 ekip gece hizmet veriyor. Bir mahalle haftada 5 kere gece ve gündüz ekipleri tarafından ilaçlanıyor.

Gündüz park, cadde ve sokaklardaki yeşil alanlarda; bit, kene pire, yaprak biti, kırmızı örümcek, karasinek ile Larva (üreme noktaları); gece saatlerinde ise sivrisinekler için ilaçlama yapılıyor.

Ekipler ayrıca, talep halinde kamu kurumlarında da ilaçlama çalışmaları yürütürken kurban pazarının kurulmasıyla gübrelik alan ve çadırlarda da her gün ilaçlama yapılıyor.