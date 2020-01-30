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Sincan'da konaklar arasında dart turnuvası

Sincanlı kadınlar dart sporunu çok sevdi.

Milli sporculardan dart sporunun inceliklerini öğrenen kadınlar, final turnuvasında birinci olmak için kıyasıya yarıştı.


Sincan Belediyesi bünyesinde kişisel gelişim seminerleri, el işi kursları gibi pek çok etkinliğe katılan kadınlar, dart sporuyla tanışma fırsatı bulmuştu. Hanımlar konağında milli sporculardan eğitim alan ve dart sporunu ayrıntılı şekilde öğrenen kadınlar arasında turnuva düzenlendi. Kapalı spor salonunda yapılan turnuvada kadınlar arasındaki rekabet görülmeye değerdi.


77 yaşındaki Hacer Teyze'nin performansı göz doldurdu


Turnuvanın sürpriz bir de konuğu vardı. 77 yaşındaki Hacer Öcal enerjisiyle gençlere taş çıkarttı ve onur ödülüne layık görüldü.


Birbirinden renkli anların yaşandığı turnuva sonrası Elif Akgümüş birinci, Zeynep Kurtoğlu ikinci ve Esra Büyükay üçüncü oldu. Katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

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