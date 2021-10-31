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Sincan'da konser rüzgarı

Ali Kınık, Alperen Kekilli ve Kaya Kuzucu, Ankara’da sevenleriyle buluştu.

Ali Kınık, Alperen Kekilli ve Kaya Kuzucu, Ankara'da sevenleriyle buluştu. Birçok türküyü Ankaralılar için seslendirdi.


Ankara Sincan'da Fatih Ülkü Ocakları tarafından, "Gelenekten Geleceğe 5. Geleneksel Öz'e Çağrı Gecesi" düzenlendi. Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde düzenlenen programda Ali Kınık, Alperen Kekilli ve Kaya Kuzucu türkülerini sevenleriyle buluşturdu. Programa katılım oldukça yoğundu. Ayrıca Dostlar Konağı Halk Oyunu Ekibi ve Mehteran Ekibi de gösterilerini sergiledi. Program sonunda plaket ve hediye takdimleri yapıldı.

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