Sincan'da korona virüs denetimleri devam ediyor

Korona virüs salgını Türkiye'ye gelmeden tüm önlemlerini alarak ilçe genelinde hijyen seferberliği başlatan Sincan Belediyesi, denetime de aralıksız devam ediyor.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri de 47 personelle sahadaydı.

İçişleri Bakanlığı korona virüs salgını ile mücadele kapsamında “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganı ile genelge yayımladı. Sincan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığı için tedbirlerini artırarak 12 ekip ve 47 personelin katılımıyla ilçe genelinde denetim yaptı. Ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kıraathane, düğün ve nikah salonu, berber/kuaför, internet kafe/salon, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park gibi yaşam alanlarını tek tek gezdi.

İşletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımına uyulup uyulmadığı denetlendi. Esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu, kontrollü sosyal hayat kuralları hatırlatıldı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulandı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da denetime katıldı. Kaymakam Küçük ve Başkan Ercan Yaşar Kemal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında ikazlarda bulundu. Başkan Ercan denetimlerin devam edeceğinin altını çizdi.