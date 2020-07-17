Sincan'da kurban pazarları hazırlandı, kurbanlık satışı başladı

Sincan Belediyesi, 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'ndan günler önce hazırlıklara başladı. Kurban satış ve kesim alanlarında kontrollü sosyal hayat kurallarına göre önlemler alındı, temizlik ve asfaltlama çalışması yapıldı. Kurban pazarları belirlenen kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Sincan Belediyesi, her bayramda olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı öncesinde de hazırlıklara başladı. Ekipler vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi için sahada tam kadro çalışmalara başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çimşit kurban satış ve kesim alanında hummalı bir temizlik yaptı. Vatandaşların zorluk yaşamaması için kurban satış alanında asfalt yama çalışması yapıldı. Kurban satış yerleri de Sincan Kurban Komisyonu gözetiminde kura yöntemi ile vatandaşlara dağıtıldı.

Besici ve satıcıların daha sağlıklı ortamda bulunabilmeleri için Sincan Belediyesi gerekli tüm önlemleri aldı. Sosyal mesafe kuralına göre çadır kurulumu yapıldı. Çadırların arası en az 2 metre mesafe olacak şekilde ayarlandı. Hayvan satış alanının giriş kapıları ve uygun yerlerine Covid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu afiş ve pankartlar asıldı. Ayrıca giriş ve çıkışlarda kontrol üniteleri kuruldu. Vatandaşların ateş ölçümü yapılarak alana girişleri sağlanıyor. Alanın uygun yerlerine el antiseptiği bulunan stantlar yerleştirildi. Tüm çadırlara sıvı sabun dağıtımı yapıldı. Kesim yerleri ve çadırların dezenfekte işlemi belli aralıklarla devam ediyor. Bayram sonuna kadar devam edecek olan sterilizasyon çalışmalarıyla vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamlarda kesmesi sağlanacak. Veterinerler hayvanların kurban olma özelliğine sahip olup olmadığını kontrol ediyor. Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için de sık sık uyarılar yapılıyor.