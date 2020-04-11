Sincan'da maske ve eldiven için 100 atık kutusu yerleştirildi

Ekipler, kullanılmış maske ve eldivenlerin bu kutulara atılması yönünde vatandaşlara çağrı yaptı.

Sincan Belediyesi, ilçede temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, halk sağlığının korunmasına yönelik yetkili mercilerin kararlarına paralel olarak yeni önlemler alıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu alanlarda maske takması zorunlu hale getirildi.Virüsten korunma amaçlı kullanılan maske ve eldiven, kimi zaman çöpe ve ya sokağa atılıyor. Bu atıklar sokak hayvanları ya da rüzgar aracılığıyla etrafa dağılmaya, temizlik işçileri ile sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşların sağlığını tehdit etmeye başladı.Sincan Belediyesi bu durumun önüne geçmek için devreye girdi.