Sincan'da millet kıraathaneleri gençlerin gözde mekanı haline geldi

Sincan'da millet kıraathaneleri gençlerin uğrak noktası oldu.

Gençlerin gözde mekanı millet kıraathaneleri ve kütüphanelerin yanında 0-5 yaş grubu çocukların anneleriyle keyifli vakit geçirdiği Bebek Kütüphanesi de oldukça ilgi görüyor. Toplumun her kesimine yönelik projeleri bir bir hayata geçiren Sincan Belediyesi, ilçeye kazandırdığı millet kıraathaneleri ve kütüphaneleriyle dikkatleri çekiyor. Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi, Merkez İlçe Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ve son olarak Temelli'de açılan Temelli Millet Kıraathanesi hizmet veriyor. Gençler, haftanın 7 günü hizmet veren kıraathanelerde sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı buluyor. Kıraathaneleri öğrenciler dışında araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen vatandaşlar da ziyaret ediyor. 2021 yılı boyunca 200 kişi Sincan Millet Kıraathaneleri'nden faydalandı.

Kütüphaneler şehri Sincan

Sincan Belediyesi, okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçeye çok sayıda kütüphane de kazandırdı. Yavuz Sultan Selim Halk Kütüphanesi, Evliya Çelebi Halk Kütüphanesi, Yenikent Halk Kütüphanesi, Merkez İlçe Halk Kütüphanesi, Şuayip Çalkın Halk Kütüphanesi'nin bulunduğu Sincan'da bir de 0-5 yaş grubuna özel Bebek Kütüphanesi yer alıyor. Her gün eğitici ve öğretici etkinliklerle dolu dolu geçen, 0-5 yaşındaki çocukların anneleriyle birlikte katıldığı Bebek Kütüphanesi'nde çocukları geleceğe hazırlamak ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Kütüphanelere ilginin arttığını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, kütüphane sayısını artırmaya yönelik çalışmaların yapıldığını duyurdu.