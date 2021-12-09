Sincan'da minik semazenler Mevlana'yı unutmadı

Sincan'da Mevlana Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar önce semazen gösterisi yaptı ardından da Mevlana sevgisini anlatan bir drama sahnelediler.

Sincan Bebek Kütüphanesi'nde anneleriyle birlikte etkinliklere katılan çocuklar, Şeb-i Arus gösterisine de beraber hazırlandı. Drama ve sema gösterisi yapan minikler, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Miniklerin gösterisi sonrası anneler de ellerinde Mevlana Hazretlerinin sözlerinin yazılı olduğu kağıtları okuyarak balonlara yapıştırdı. Sincan Belediyesi Aile Danışmanı Sümeyye Bolu, hafta boyunca Mevlana Celâlettin Rumi Hazretlerinin dostluk ve sevgi konusunda tüm insanlığa örnek bir şahsiyet olduğunu anlatan etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

“Yaptığımız etkinliklerle hem çocuklar hem de ailelerle birlikte onun bu özelliklerini anıyoruz”

0-5 yaş arasındaki çocuklara Mevlana ile ilgili sinevizyon gösterileri yaptıklarını da belirten Bolu, “Bu yaş grubu çocuklarımızın arkadaşlık, sevgi ve saygı gibi değerleri benimsemesi açısından Mevlâna Hazretleri çok önemli bir rol model. Biz de yaptığımız etkinliklerle hem çocuklar hem de ailelerle birlikte onun bu özelliklerini anıyoruz” dedi.