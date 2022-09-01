Sincan'da öğrenciler ücretsiz İngilizce kurslarıyla hem eğlendi hem öğrendi

Öğrenci dostu uygulamalarına yaz boyunca da devam eden Sincan Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini daha verimli geçirmesi için Gençlik Merkezleri'nde ücretsiz İngilizce eğitimlerine devam etti. Hem eğlenen hem de yabancı dil öğrenen çocuklar Temel İngilizce eğitimi ile yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlıklı giriyor.

180 çocuk İngilizce eğitimi aldı

Yaklaşık 2 ay süren eğitimlerin ardından 180 çocuk Sincan Gençlik Merkezleri'nde temel İngilizce eğitimi almış olarak yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale geldi. Dersler haftada bir gün 2 saat olarak verildi.

7-12 yaş arası çocukların temel düzeyde İngilizce eğitimi aldığı kurslarda 2. ve 3. sınıflar İngilizce temel kavramları (meyveler, sebzeler, basit tanışma diyalogları, sayılar, renkler, vücudumuzun bölümleri) öğrenirken, diğer sınıflar da temel dil bilgisi ve cümle kalıplarını öğrendiler.

Yeni dönem için başvurular başladı

Okulların açılmasıyla birlikte Sincan Gençlik Merkezleri İngilizce kursları için yeni öğrencilerini bekliyor olacak. Yaşlarına göre oluşturulacak gruplarla birlikte eğitimler tekrar başlayacak.

Başvurmak isteyen öğrenciler Gençlik Merkezleri'ne giderek başvuru formu doldurabilir ya da belediyenin web sitesinden online başvuru yapabilirler.