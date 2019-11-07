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Sincan'da okul kantinlerine sıkı takip

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, her hafta ilçedeki okul kantinleri ile yemekhanelerin sağlığa uygun hizmet verip vermediğini denetliyor.


Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler okul kantinlerini mercek altına aldı. Her hafta okulları ziyaret eden ekipler, kantinlerde satılan ürünleri tek tek inceliyor. Ekipler, özellikle kantin ve okul yemekhanelerindeki hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, yangın söndürme cihazlarının kontrolünü yapıyor, ürünlerin fiyat etiketleri ve son kullanma tarihlerinin uygunluğuna bakıyor. Ayrıca söz konusu yerlerin iş yeri ruhsatları ve işletme belgeleri olup olmadığı da sıkı denetimden geçiyor.



“Denetimler devam edecek”


Zabıta ekipleri kantin çalışanlarına uyulması gereken kurallar hakkında da bilgi veriyor. Kusuru bulunan yerler hakkında işlem yapılarak, eksiklerinin giderilmesi isteniyor. Sincan Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda beslenebilmeleri için okul denetimlerinin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

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