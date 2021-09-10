Sincan'da okul servislerine 400 adet dezenfektan dağıtıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin sağlığı için okul servislerine 400 adet dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

Sincan Belediyesi 14 Şubat 2020'den bu yana başlattığı hijyen seferberliğine devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne destek olmak amacıyla okulları dezenfekte ederek yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.

400 adet dezenfektan dağıtıldı

Ekipler okul servisleri için de ayrı bir çalışma yürüttü. 400 adet dezenfektan 5 litrelik bidonlarda Servisçiler Odasına kayıtlı servislere dağıtıldı. Ekipler belirlenen 4 noktada servis şoförlerine dezenfektan dolu bidonları ulaştırdı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da dağıtıma katılarak ekiplere destek verdi.

Pandemi sürecinin başından bu yana ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığına altını çizen Belediye Başkanı Ercan, “Hijyene ve temizliğe büyük önem veriyoruz. Servislerimize dezenfektan dağıttık, hem öğrencilerimiz hem de servis şoförlerimiz faydalanabilirler. Ayrıca okullarda da dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Öğrencilerimiz geleceğimiz, onların sağlığı için elimizden geleni yaparız” ifadelerini kullandı.