İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincan'da okullar ilaçlanıyor

Sincan Belediyesi ekipleri, ilçedeki okulları haşerelere karşı ilaçladı.


Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sincan Belediyesi, ilçede toplu taşıma hizmeti veren dolmuş ve taksileri tedbir amaçlı ilaçlamıştı. Sadece toplu taşıma araçları değil, Sincanlıların sık sık ziyaret edip vakit geçirdiği kıraathaneler ve konaklar da belli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Sincan Belediyesi ekipleri okullar için de harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çocukların daha hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri için böcek ve haşerelere karşı okul bahçelerinde ilaçlama yaptı. Veliler duydukları memnuniyeti dile getirerek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür ettiler.


Belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarının tüm okullarda devam edeceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.