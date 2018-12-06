Sincan'da okullar minik polislere emanet

Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde okul geçit görevlisi projesi başlatıldı. Proje ile çocukların güvenli bir şekilde okula gidiş ve dönüşlerinin sağlanması amaçlanıyor. Projeye Sincan Belediyesi de destek veriyor. Proje kapsamında okullarda gönüllü öğrencilere trafik eğitimi verildi. 20 günlük eğitim sonunda gönüllü polisler sertifikalarını alarak göreve resmen başladı. Böylece araç sürücülerinin okul ve yaya geçitlerindeki görevlilerin ikaz ve işaretlerine mutlaka uymaları gerekirken, yaya ve okul geçitlerinden geçen öğrencilere ilk geçiş hakkını vermeyen sürücüler hakkında okul geçit görevlileri tarafından tutulan tutanakların, ilgili birimlere teslim edilmesi halinde gerekli cezai işlem uygulanabilecek.

Lale konferans salonunda düzenlenen Sertifika teslim töreninde bir konuşma yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ''Trafik eğitiminin çocuklarımızın yarın bu konuya gösterecekleri hassasiyetin temeli olması bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de, ''İlçemizde 129 okulumuz var. Bunlardan 18 tanesi yol kenarında ve trafik yönünden birinci derece riskli. Bu nedenle her okulumuzda geçit görevlileri yetiştirdik. Gönül rahatlığıyla öğrencilerimize emanet ettik'' şeklinde konuştu.