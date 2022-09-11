Sincan'da okullar yeni eğitim-öğretim dönemine hazır

Sincan Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim sürecinin daha sağlıklı koşullar altında yürütülmesi için ilçede bulunan bütün okullar öğrenciler ve öğretmenler için hazır hale getirildi. 5 Eylül'de başlayan dezenfekte çalışmalarında 133 okulda ilaçlama yapıldı.

Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü çevre sağlığı ve ilaçlama birimi ekipleri 3 araç ve 6 personelle; okul girişinden itibaren tüm koridorlar, sınıflar, kütüphane, laboratuvar, tuvaletler ile idare odalarını dezenfekte etti.

"Ailelerimiz müsterih olsunlar"

Vatandaşların sağlığı için ilçede her türlü önlemlerin alındığını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “12 Eylül'de açılacak okullarımızda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz. Ailelerimiz müsterih olsunlar, dezenfekte çalışmalarımız titizlikle yapıldı. Yeni Eğitim ve öğretim yılının huzur ve sağlık içinde geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.