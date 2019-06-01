İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı:1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi Hürriyet Kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E.D.'nin kullandığı 06 VG 391 plakalı otomobil ile Fatih Ö.'nün kullandığı 06 HD 9643 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.