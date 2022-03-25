İhlas Haber Ajansı

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Sincan'da oyun parkları yenileniyor

Sincan Belediyesi çocukların keyifle oynayabilmesi için ilçedeki parklardaki oyun gruplarını değiştirip yeniliyor.


Sincan Belediyesi vatandaşların her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların oyun oynamalarını sağlamak için ilçenin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırdı. İlçenin yeşil alan miktarını Avrupa standartlarının üstüne çıkaran Sincan Belediyesi, park ve bahçelerin bakımlarını da titizlikle gerçekleştiriyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkların bakımlarını yaparken, bir yandan da yıpranan çocuk oyun gruplarını değiştirip yenilemeye başladı.

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