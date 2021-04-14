Sincan'da patates ve soğan dağıtımına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ankara'nın Sincan ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz soğan ve patates dağıtımı yapıldı.

Çiftçiye destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan soğan ve patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Sincan Belediyesi, ilçede bulunan ihtiyaç sahibi her haneye 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates dağıtarak vatandaşlara yardımda bulundu.

Toplamda 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğan, ülke genelinde Ramazan'da hibe olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.