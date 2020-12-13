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Sincan'da polis ekiplerinden denetim mesaisi

Ankara’nın Sincan ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürdü.


İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, ülke genelinde 14 Aralık Pazartesi Saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü saat 21.00'de başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti.

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