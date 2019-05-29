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Sincan'da polis iki çocuk buldu

Ankara’nın Sincan ilçesinde polis ekipleri ailelerini bulamayan iki çocuk buldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri ailelerini bulamayan iki çocuk buldu.


Alınan bilgiye göre, Sincan'da esnaf, 6 yaşlarındaki iki küçük kız çocuğunu fark etti. Çocukların ailelerine ulaşamayan esnaf, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede yaptıkları araştırmada çocukların ailelerine ulaşamadı. Polisler çocukları Polis Merkezine götürdü. Çocuklarının ailelerine ulaşılması için polis çalışma başlattı.

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