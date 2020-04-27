İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sincan'da PTT önünde kuyruk oluştu

Ankara’nın Sincan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu.


Korona virüs nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kuyrukta sosyal mesafe hiçe sayıldı. Kuyrukta bekleyenler arasında tartışmalar da yaşandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.