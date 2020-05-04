Sincan'da Ramazan akşamları programı evlere konuk oluyor

Sincan Belediyesinin ev sahipliğini üstlendiği “Sincan'da Ramazan Akşamları” programı evlere konuk olmaya devam ediyor.

Sincan Belediyesi, “Sincan'da Ramazan Akşamları” programıyla evlere konuk oluyor.

Bir televizyon kanalı aracılığıyla yayınlanan program www.sincan.bel.tr ve Sincan Belediyesinin tüm sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanıyor. Son olarak Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ü ağırlayan programda çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akgün, Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısı olduklarını belirtti. Vakıf olarak 4. yıla girdiklerini ve önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Birol Akgün, “Dünyanın 43 ülkesinde eğitim kurumlarımız var. 40 bin civarında öğrencimiz, 5 bin personelimiz var. Küresel anlamda bir eğitim markası haline geldik” ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle onlarca ülkede uzaktan eğitim sistemine geçtiklerini anlatan Prof. Dr. Akgün, “Afganistan'dan Moritanya'ya Pakistan'dan Mali'ye kadar okullarımızın bulunduğu her ülkede uzaktan eğitim sistemini devreye soktuk. 37 bin öğrenciye bu sistemle eğitim veriyoruz. Bu Türkiye adına gurur duyduğumuz bir tablo.” değerlendirmesinde bulundu. “Dünyaya açılırken kendi geleneğimizi, kültürümüzü de oraya götürelim ki yurtdışında Türkiye'yi hakkıyla temsil edelim” ifadelerini kullandı.