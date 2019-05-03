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Sincan'da Ramazan denetimi

Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.

İlçedeki fırın ve pastaneleri denetleyen ekipler, genel hijyen kuralları ve kullanılan malzemelerin uygun olup olmadığıyla ilgili detaylı incelemelerde bulundu.


Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki fırınlar ile tatlı, pasta ve börek imalathaneleri ve satış yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. İşletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, gıdaların hem üretim hem de satış noktasında uygun hijyenik koşullarda vatandaşlara ulaştırılması, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları gibi hususlar kontrol edildi. Üretim ve satış noktalarının denetlendiği çalışmalarda genel temizlik, boya-badana, personel kılık ve kıyafetleri, hijyen eğitim belgeleri, üretimde kullanılan mamullerin son kullanım tarihleri, yangın söndürme cihazları ve belgeleri, esnaf kontrol defterleri gibi detaylar zabıta ekiplerince tek tek incelendi. Ekipler, denetimlerin sonunda sağlık ve hijyen konusunda esnafların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.


Zabıta ekipleri, denetimlerin sadece Ramazan ayına özel değil, rutin ve genel denetimler olmak üzere vatandaşlara güvenilir gıda ulaştırmak için belirli periyotlar halinde devam ettiğini belirtti.

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